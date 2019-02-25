Житель Якутска лишился полмиллиона

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о том, что по ул.Октябрьская у местного жителя было похищено 500 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с коллегами из отдела полиции по Усть-Алданскому району и управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) установлен 23-х летний безработный уроженец Усть-Алданского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершения грабежа. Выяснилось, что потерпевший, находясь на парковке в районе автовокзала, встретил знакомого и пригласил его в салон своего автомобиля. Находясь внутри авто злоумышленник обратил внимание на то, что на заднем сидении лежит кожаная папка. В ходе беседы он смог незаметно её похитить. Обнаружив, что в похищенной папке находится 500 000 рублей мужчина решил ни в чем себе не отказывать и потратил их на различные нужды за пару дней.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящий момент, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото astv.ru