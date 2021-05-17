17.05.2021
09:30
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Судебная хроника

Житель Якутии жестоко отомстил обидчику

Прокуратура г. Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В судебном заседании с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что в сентябре 2020 года подсудимый распивал спиртные напитки, находясь за рулем своего автомобиля, припаркованного около одного из баров города.  В это время на улице происходил конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из них разбил стекло автомобиля подсудимого. После чего подсудимый, отъехав с места стоянки, развернул автомобиль и на большой скорости совершил наезд на одного из мужчин, которому причинены множественные переломы костей тела. 

В ходе судебного следствия подсудимый признал вину в совершенном им преступлении.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 3 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящий суд.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина
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