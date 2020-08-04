Житель Якутии выложил в соцсетях фотографию Гитлера

В Якутии возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.

Следственными органами СК России по РС(Я) по материалам проверки, проведенной оперативными сотрудниками УФСБ РФ по РС (Я), возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично).

По данным следствия, 4 мая 2020 года житель Нюрбинского района с целью формирования в обществе пренебрежительного отношения к дню воинской славы России «9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны, не признавая исторические факты о решающей и существенной роли СССР в победе над нацизмом, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети Интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

Следователем СК России проведены допрос подозреваемого, обыск по месту его жительства, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств. Подозреваемый в ходе допроса признал факт размещения вышеуказанных фотоматериалов, при этом он осознавал, кем являлось изображенное на нем лицо.

Следствием продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, а также принимаются меры к установлению иных возможных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.