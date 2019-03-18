Житель Якутии выплатил вымогателям сумму с шестью нулями

В отдел МВД России по Мирнинскому району обратились двое жителей п. Айхал с сообщением о том, что группа неизвестных лиц вымогают у них 2 000 000 рублей.

Один из потерпевших, опасаясь применения насилия в отношении себя, передал неизвестным 1 000 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими совместно с УФСБ России по Республике Саха (Якутия) были установлены пятеро подозреваемых от 18 до 47 лет.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Денежные средства в размере 1 000 000 рублей изъяты.