Житель Якутии выиграл в лотерею миллион!

Работник завода из Якутии скоро станет отцом и потратит выигрыш в лотерею на семью.

На 1369-й тираж «Русского лото» Алексей РАССУДОВ* подготовил билеты заранее. Однако за считанные часы до закрытия продаж решил приобрести еще несколько штук. По итогам розыгрыша житель Республики Саха стал обладателем 1 млн руб.

— Результаты проверил поздно вечером, когда зашел в личный кабинет. Первые слова были: «Да ладно!». Я закрыл мобильное приложение и снова зашел, миллион по-прежнему отображался на экране, — рассказывает участник.

— Выигрыш пришелся очень кстати: мы с женой ждем пополнения в семье. На эти деньги обустроим детскую комнату и часть отложим на будущее.

Алексей работает аппаратчиком производства на заводе. Суровый климат Якутии не позволяет отдыхать на природе, поэтому победитель большую часть времени проводит с близкими в домашней обстановке.

Справка

В России все лотереи государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России. «Столото» — бренд крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей, которые проводятся в целях финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта. Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет Российской Федерации составляет почти 15 млрд руб. Общие отчисления и сборы в бюджеты разных уровней Российской Федерации от лотерейной деятельности за период с начала распространения государственных лотерей с использованием бренда «Столото» превысили 29 млрд руб. Общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи более 1 млн руб., превысило 6 тыс. В среднем каждую неделю появляются около 20 новых миллионеров.