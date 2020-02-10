Житель Якутии вновь сел за руль пьяным

Верхоянская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления по ст.264.1 УК РФ).

По версии дознания, обвиняемый в первых числах января 2020 года, будучи ранее осужденным мировым судом за вождение в состоянии опьянения к 2 годам лишения свободы условно с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, не сделав для себя должных выводов, вновь сель за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Его незаконные действия пресечены сотрудниками ДПС ОГИБДД МВД РФ «Верхоянский».

На следующий день, употребив спиртные напитки, он вновь сель за руль транспортного средства, остановлен сотрудниками дорожно-постовой службы при выезде из поселка Батагай.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.