Житель Якутии вместо трактора получил … четыре колеса

В полицию Нерюнгринского района Якутии обратился 50-летний местный житель. Мужчина пояснил, что решил приобрести трактор, и, найдя на одном из интернет-сайтов подходящее предложение, связался с представителем данного сайта, который сообщил, что для оформления заказа необходимо перейти по указанной ссылке, что потерпевший и сделал. Затем с ним для дальнейшего оформления заказа связался якобы менеджер данной компании. После заключения договора заявителю предложили совершить 100% предоплату, но это не устроило потерпевшего. Тогда менеджер предложил оплатить сначала 25%, а оставшуюся сумму внести после доставки груза в транспортную компанию. На такой вариант мужчина согласился. На указанный счёт он перевёл первоначальную сумму в сумме 90 000 рублей, а после того как ему поступило сообщение от транспортной компании о том, что на его имя поступил груз, мужчина перевёл остальные 260 000 рублей. Когда же груз прибыл, потерпевший обнаружил, что вместо долгожданного трактора ему прислали четыре б/у колеса от легкового автомобиля. Мужчина сразу же связался с менеджером, который ответил, что разберётся в ситуации, но через некоторое время все контакты компании стали недоступны, а их сайт был удалён. Тогда мужчина понял, что 350 000 рублей перевёл мошенникам.

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