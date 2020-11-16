Житель Якутии угрожал убийством полицейским

Прокуратура Сунтарского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья и угрозу применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей), п. «в» ч. 2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве орудия).

В суде установлено, что в один из июньских дней т.г. в дежурную часть отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что зять, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгоняет домочадцев на улицу.

По данному сообщению, в дом прибыли участковый уполномоченный полиции и помощник оперативного дежурного, в отношении которых, ранее неоднократно судимый мужчина высказал оскорбления. При этом схватил руками за предплечья участкового уполномоченного полиции, а также находясь в салоне служебного автомобиля, ударил её головой в правую височную область.

Он же высказал угрозу убийством помощнику оперативного дежурного, угрозу убийством он высказал также в отношении другого сотрудника, находясь в помещении приемного покоя медицинского учреждения, куда был доставлен для прохождения медицинского освидетельствования.

До указанных событий, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил в ходе ссоры ножом в область правой кисти своей родственницы, причинив ей легкий вред здоровью.

Подсудимый свою вину в предъявленном ему обвинении не признал.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, учитывая, наличие у подсудимого рецидива преступлений, приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.