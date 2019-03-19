Житель Якутии стал жертвой «гастролера»

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о краже телефона стоимостью более 20 000 рублей обратился местный житель.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 35–летний уроженец Амурской области.

Установлено, что накануне заявитель находился в одном из питейных заведений города, где и познакомился с подозреваемым. Во время застолья мужчины решили выйти покурить. Однако новый знакомый, выходя на перекур, незаметно прихватил с собой лежащий на барной стойке телефон потерпевшего. После чего попрощавшись, поспешил скрыться. В настоящий момент похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.