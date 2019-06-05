Житель Якутии спалил 30 га леса

Прокуратура Амгинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. Т. по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ, т.е. уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба.

Вину в предъявленном ему обвинении Т. не признал и заявил о своей непричастности к возникновению лесного пожара.

Между тем, собранными по делу доказательствами в судебном заседании достоверно установлено, что 27 мая 2018 года Т., находясь в 10 км от с. 2 Чакыр Амгинского района, проявляя преступную небрежность, бросил в траву непотушенный окурок от сигареты, в результате чего произошло возгорание сухой травы и распространение огня на лесной массив, расположенный в Покровском участковом лесничестве. В результате пожара повреждены и уничтожены лесные насаждения породы лиственница на общей площади в 30 гектаров, что повлекло причинение ущерба на сумму 90 504 рубля.

Приговором Мегино-Кангаласского районного суда Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ, с назначением наказания в виде исправительных работ сроком 1 год условно, с удержанием в доход государства 10% от заработной платы ежемесячно. Судом также удовлетворено исковое заявление прокуратуры района о взыскании с Т. суммы материального ущерба, причиненного данным преступлением. Приговор в законную силу не вступил.