Житель Якутии совершил безнравственный поступок

В ОМВД России по Нерюнгринскому району обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный похитил принадлежащий ей перфоратор стоимостью 4 900 рублей.

Полицейские по «горячим следам» установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний сосед потерпевшей.

Как оказалось, в подъезде доме, где она проживает, производились ремонтные работы, и женщина дала строителям свой инструмент. В какой-то момент строители отлучились, оставив перфоратор возле лифта. В это время подозреваемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вышел в подъезд. Увидев лежащий без присмотра возле лифта перфоратор, мужчина решил похитить его и сбыть, чтобы купить ещё спиртного. Сбыв инструмент первому встречному за 800 рублей, он отравился в магазин и купил алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.