Житель Якутии совершил бесстыжий поступок

В ОМВД России по Намскому району обратился 68-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный похитил у него пакет, в котором находились продукты и блок сигарет. Сумма материального ущерба составила 1000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» установлен подозреваемый. Им оказался ранее неоднократно судимый 63-летний уроженец Кобяйского района.

Установлено, что подозреваемый увидел, как из магазина выходит пожилой мужчина. Он подошел к потерпевшему и предложил ему помочь донести покупки до дома. Мужчина принял предложение и передал пакет злоумышленнику. После чего подозреваемый, воспользовавшись тем, что потерпевший медленно ходит, убежал с пакетом в неизвестном направлении.

Похищенное изъято и возвращено владельцу. По данному факту проводится проверка.