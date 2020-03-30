Житель Якутии скрывался от уплаты алиментов в тайге

В Мирнинском районе судили осужденного, злостно уклонившегося от исполнения приговора.

Мужчина осужден за неуплату алиментов с назначением наказания в виде исправительных работ.

Вместе с тем после вынесения приговора осужденный скрылся от уголовно-исполнительной инспекции, уклонился от отбывания назначенного судом наказания, длительное время скрывался, в связи с чем был объявлен в розыск.

Все это время, пока он находился в розыске, осужденный скрывался в тайге. Его местонахождение было установлено, когда он прибыл для приобретения продуктов питания в г. Удачный.

По результатам рассмотрения ходатайства суд с учетом мнения прокурора заключил мужчину под стражу сроком на 30 суток до рассмотрения вопроса о замене ему исправительных работ лишением свободы.

