30.03.2020
16:12
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Судебная хроника

Житель Якутии скрывался от уплаты алиментов в тайге

В Мирнинском районе судили осужденного, злостно уклонившегося от исполнения приговора.

Мужчина осужден за неуплату алиментов с назначением наказания в виде исправительных работ.

Вместе с тем после вынесения приговора осужденный скрылся от уголовно-исполнительной инспекции, уклонился от отбывания назначенного судом наказания, длительное время скрывался, в связи с чем был объявлен в розыск. 

Все это время, пока он находился в розыске, осужденный скрывался в тайге. Его местонахождение было установлено, когда он прибыл для приобретения продуктов питания в г. Удачный.

По результатам рассмотрения ходатайства суд с учетом мнения прокурора заключил мужчину под стражу сроком на 30 суток до рассмотрения вопроса о замене ему исправительных работ лишением свободы. 

Фото: Sakhalife.ru
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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