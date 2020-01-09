Житель Якутии скинул жену с балкона

В Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ленска, который пытался совершить убийство жены, сбросив ее с балкона.

Следственным отделом по городу Ленску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя города Ленска в покушении на убийство.

Следствием установлено, что 26 октября 2019 года обвиняемый и его 48-летняя супруга на кухне своей квартиры распивали спиртные напитки. В ходе застолья он предъявил женщине претензии по поводу злоупотребления алкоголем, и на этой почве между ними возникла ссора.

По мере развития конфликтной ситуации супруги вышли на балкон квартиры, расположенной на третьем этаже дома, где мужчина толкнул женщину руками к перилам, после чего схватил ее руками в области бедер, приподнял и перекинул через ограждение.

Пытаясь удержаться, женщина схватилась за руки мужа и предприняла попытки влезть на балкон, однако обвиняемый разжал ее руки, и потерпевшая упала вниз.

В результате падения женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей таза, ребер, плечевой кости и была госпитализирована в медучреждение.

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, дал следователю показания о причинах и обстоятельствах произошедшего.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.