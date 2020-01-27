Житель Якутии решил прокатиться на чужом буране

В дежурную часть полиции обратился 35-летний житель п.Тикси с сообщением об угоне бурана.

Установлено, что снегоход «Буран» был угнан из поселка Тикси-3. Выяснилось, что законный владелец снегохода, который является отцом заявителя, оставил ключи от дома сыну и велел приглядеть за бураном. Сам заявитель живет в поселке Тикси, который находится в 7 км от поселка Тикси-3. Когда сын приехал проверить дом и буран, он обнаружил пропажу снегохода.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель п.Тикси-3.

Выяснилось, что подозреваемый собирался на автобусе поехать в Тикси-1 по делам, но по дороге он приметил снегоход. Мужчина нашел под сиденьем грушу для подкачки топлива и с помощью него завёл транспортное средство. Два дня прокатавшись на чужом снегоходе, злоумышленник оставил транспортное средство. К тому же, мужчина успел наехать на камень, чем нанес повреждения транспорту. Похищенный транспорт изъят и будет возвращен законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».