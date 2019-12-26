Житель Якутии решил, что находка хозяина не ждет. Теперь он ответит по закону

В отдел МВД России по Хангаласскому району Якутии обратился пожилой мужчина, который оборонил свой кошелек с последними деньгами в размере 15 000 рублей и банковскими картами.

Вскоре после этого в отдел полиции был доставлен молодой человек, который нарушил правила дорожного движения при вождении. В полиции выяснилось, что именно он на территории АЗС обнаружил черный кошелек с деньгами и, посчитав, что «находка хозяина не ждет», — распорядился деньгами по собственному усмотрению. Как оказалось, по нормам закона «ждет», а он вместо того, чтобы сообщить о находке в полицию, похитил чужие деньги.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Уважаемые граждане! В преддверии новогодних праздников будьте особенно внимательны к своему имуществу. При посещении торговых объектов, рынков, общественных мероприятий, а также в салоне общественного транспорта храните деньги, телефоны, банковские карты во внутренних карманах одежды. Не спешите! Вы все успеете! Впереди еще пять дней до встречи Нового года!