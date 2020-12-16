Житель Якутии развращал малолетних девочек в социальных сетях

Прокурор Вилюйского района утвердил обвинительное заключение в отношении жителя г. Вилюйска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух лиц, не достигших 16-летнего возраста, и двух лиц, достигших 12-летнего возраста, но не достигших 14 лет).

По версии следствия, обвиняемый, зарегистрировавшись в одной из социальных сетей под вымышленным именем (псевдонимом) вступил в переписку с 4 несовершеннолетними лицами, двоим из которых не исполнилось и 14 лет, в ходе которой склонял их к направлению ему их фотографий интимного характера, а также направлял им свои фотографии подобного формата.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по материалам БСТМ МВД по Республике Саха (Якутия), расследовано Вилюйским МСО СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

Прокуратура напоминает родителям о необходимости контроля за социальными сетями своих детей, в целях их защиты от информации, вредящей их здоровью и развитию, контактов с лицами, могущими совершить в их отношении противоправные действия.