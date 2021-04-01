Житель Якутии рассказал, как лишился 2,4 млн рублей

В отделение полиции «Жатайское» обратился 55-летний местный житель. Заявитель пояснил, что ему поступил звонок от неизвестного мужчины. Звонивший представился «Денисом» и сообщил потерпевшему, что на его имя открыт счет в виртуальной валюте.

Мужчина подумал, что это могут быть проценты с торгов по криптовалюте, в которых он участвовал год назад. «Денис» убедил его зарегистрироваться на сайте, сказав, что он заработал на процентах с криптовалюты крупную сумму денег, а для того, чтобы получить прибыль, ему нужно внести равнозначную сумму. Потерпевший поверил мошеннику и начал переводить со своей карты денежные средства, а также оформил кредит в банке и перевел эти деньги на указанные счета. При этом по просьбе звонившего мужчина отправил данные своей банковской карты и копию паспорта. Таким образом за три дня заявитель по частям перевел мошенникам около 2,4 миллиона рублей. После этого он не смог больше дозвониться до «специалиста по криптовалюте» и понял, что поверил мошенникам.