21.09.2021
15:09
208

Происшествия

Житель Якутии, пытавшийся сбыть спецустройство, наказан

В Якутске судебные приставы взыскали уголовный штраф с гражданина за продажу устройства для слежки. 

В августе текущего года в Якутское городское отделение судебных приставов УФССП поступил исполнительный лист о взыскании уголовного штрафа. Данное наказание гражданин получил за преступление, предусмотренное статьей 138.1 УК РФ (Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений). Мужчина разместил в Интернете объявление о продаже технического устройства, предназначенного для негласного получения информации, закамуфлированного под бытовой предмет. 

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства должника. Кроме того, мужчине было разъяснено, что неуплата уголовного штрафа в установленный законом срок влечет замену вида уголовного наказания на более суровое. Меры принудительного характера побудили должника выплатить уголовный штраф в полном объеме. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх