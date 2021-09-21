Житель Якутии, пытавшийся сбыть спецустройство, наказан

В Якутске судебные приставы взыскали уголовный штраф с гражданина за продажу устройства для слежки.

В августе текущего года в Якутское городское отделение судебных приставов УФССП поступил исполнительный лист о взыскании уголовного штрафа. Данное наказание гражданин получил за преступление, предусмотренное статьей 138.1 УК РФ (Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений). Мужчина разместил в Интернете объявление о продаже технического устройства, предназначенного для негласного получения информации, закамуфлированного под бытовой предмет.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства должника. Кроме того, мужчине было разъяснено, что неуплата уголовного штрафа в установленный законом срок влечет замену вида уголовного наказания на более суровое. Меры принудительного характера побудили должника выплатить уголовный штраф в полном объеме.