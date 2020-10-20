Житель Якутии признан виновным в растлении 6-летнего племянника

Доказательства, собранные сотрудниками следственного отдела по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия), в суде явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 34-летнему жителю Олекминского района.

Мужчина признан виновным в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что в период с июня по август 2019 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летнего сына своей родной сестры.

Мальчик сообщил о происходящем близким родственникам, которые, в свою очередь, незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Мужчину задержали и впоследствии заключили под стражу.

В отношении мальчика был проведен комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на минимизацию негативных последствий, причиненных преступными действиями в его отношении.

На начальной стадии следствия злоумышленник признал вину, однако позже отказался от данных им ранее показаний, отрицая свою вину в совершенных злодеяниях. Несмотря на попытки всячески избежать наказания, следствием собрано достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда он признан виновным и осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.