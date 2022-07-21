Житель Якутии присвоил пенсию бывшей супруги

В дежурную часть полиции Усть-Майского района поступило заявление от местной жительницы о совершении кражи денег. Потерпевшая пояснила, что не дождавшись поступления пенсии, обратилась в компетентные органы, чтобы уточнить, почему произошла задержка, а ей сообщили, что деньги были доставлены в срок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Выяснилось, что к хищению причастен 57-летний бывший супруг потерпевшей.

Установлено, что после развода супруги разъехались. По адресу прописки заявительницы, где проживает её бывший муж, принесли пенсию. Находясь в это время дома, подозреваемый, утаив, что женщина переехала, принял конверт с наличными, обязавшись передать деньги супруге. Но денежные средства он присвоил и потратил на покупку алкогольной продукции.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.