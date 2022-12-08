Житель Якутии приговорен за незаконное распространение якутских фильмов

Вынесен приговор о незаконном распространении художественных фильмов якутских режиссеров

Собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 30-летнему жителю города Якутска. Он признан виновным в совершении 8 эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в течение 2020 года осужденный загружал на свой сотовый телефон художественные фильмы, правообладателем которых является якутская кинокомпания, и выкладывал их в мобильное приложение для бесплатного просмотра пользователями.

Как установили следователи, без разрешения правообладателя мужчина распространил 8 кинокартин. При этом стоимость билетов за платный просмотр данных фильмов в кинотеатрах республики составляла в среднем около 297 рублей.

Таким образом, в результате нарушения авторского права кинокомпании причинен вред в виде упущенной выгоды в особо крупном размере.

Преступление было выявлено сотрудниками оперативного подразделения МВД по РС (Я).

Следствием проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Приговором суда мужчина признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.