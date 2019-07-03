Житель Якутии предлагает лечить детей кумысом

2 июля 2019 года депутат Госсобрания (Ил Тумэн), председатель постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир ПРОКОПЬЕВ провел прием граждан по личным вопросам на площадке региональной общественной приемной председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Д.А. МЕДВЕДЕВА.

В день приема девять человек пришли к народному депутату за помощью и поддержкой. Вопросы, адресованные парламентарию, касались в первую очередь земельных вопросов.

Продолжающиеся проблемы земельных участков в районе села Хатассы озвучила группа лиц. Помимо газораспределительной станции в местности обнаружился режимный объект. Когда собирались общими усилиями подвести электричество, выяснилось, что земля относится к охранной зоне объекта.

Ни в каких регистрационных документах этот момент не был отображен. Все покупали землю с дальнейшей перспективой строить жилые дома и жить. Обращения во все инстанции не возымели положительного эффекта.

Вторая группа лиц обратилась по проблеме земельных участков в Хатассах теперь уже по поводу свинокомплекса. Многие знают о работе Хатасского свинокомплекса, но не все догадываются, что вокруг территории сельхозпредприятий также намечена своя охранная зона.

Житель Якутска поднял проблему обманутых дольщиков, восстановление их прав на земли, проведение работ по доказательству мошеннических действий участников долевого строительства, если таковые имелись.

С предложением подготовленной программы кумысолечения детей и с дальнейшим расширением его как бренда Якутии обратился старейший житель города.

С каждым из обратившихся состоялся обстоятельный разговор, всем были даны соответствующие разъяснения, а также приняты решения по подготовке запросов. Решение всех поднятых вопросов депутат взял под личный контроль.