Житель Якутии порвал полицейскому куртку

Прокуратура Аллаиховского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр. С. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей).

По версии следствия, обвиняемый находясь в состоянии алкогольного опьянения возле подъезда одного из многоквартирных домов, не желая исполнять законные требования сотрудника полиции оказывая сопротивление, попытался повалить сотрудника на землю, затем нанес ему один удар и порвал его форменную куртку, применив тем самым в отношении представителя власти насилие в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.