Житель Якутии попал в криминальную сводку

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутск» обратилась 40-летняя горожанка с сообщением о том, что неизвестный открыто похитил сотовый телефон.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, им оказался 28-летний уроженец Амгинского района.

Установлено, что в тот вечер в квартире потерпевшей находился ее знакомый мужчина. Когда они сидели за столом, в квартиру пришел подозреваемый и стал требовать долг у мужчины. В ходе возникшей словесной перепалки подозреваемый взял со стола телефон и несмотря на замечания хозяйки, положил к себе в карман и покинул помещение.

Похищенное имущество злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на спиртные напитки. Сумма причиненного ущерба составила 4 000 рублей. Похищенное изъято и возвращено владелице.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.