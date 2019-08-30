30.08.2019
11:47
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Происшествия

Житель Якутии подарил сыну краденое

В дежурную часть отделения МВД России по Амгинскому району с заявлением о краже обратился житель с.Амга. Мужчина сообщил, что у него были похищены боксерские перчатки и груша. Причиненный потерпевшему ущерб составил 15000 рублей.

В ходе розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый за кражу 48-летний безработный местный житель.

Выяснилось, что в момент хищения подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он приметил на территории частного двора незапертый гараж, и у него возник умысел совершить кражу. Мужчина проник на частную территорию, хозяева которой отсутствовали, без препятствий. В гараже не хранилось ничего ценного, поэтому злоумышленник похитил спортивный инвентарь. Затем похищенную грушу и перчатки злоумышленник подарил своему 16-летнему сыну.

В настоящее время похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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