Житель Якутии ответил за ложь во спасение друга

Прокуратура Сунтарского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя с. Сунтар. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, расследовано Нюрбинским МСО СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

В суде установлено, что подсудимый, являясь свидетелем по уголовному делу об истязании несовершеннолетнего его 18-летним знакомым, дал суду заведомо ложные показания, что указанное лицо не избивало потерпевшего, в период совместного с ними пребывания каких либо противоправных действий не совершалось.

Вместе с тем, суд к таким показаниям свидетеля отнесся критически¸ поскольку было установлено, что свидетель поддерживает тесные дружеские отношения с подсудимым, факт совершения последним преступления подтвержден в совокупности иными доказательствами по делу, в том числе свидетельскими показаниями иных лиц.

По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 240 часам обязательных работ.