Житель Якутии отдал мошенникам 700 тысяч рублей

SakhaLife.ru.

54–летнему жителю Алдана позвонил неизвестный и, представившись сотрудником ФСБ, сообщил об атаке его банковского счета мошенниками.

Мужчину убедили, что правоохранительные органы совместно с Центробанком проводят меры по противодействию злоумышленникам и указали точно следовать инструкциям по телефону, чтобы сохранить свои деньги на счете. Так как некоторые звонки исходили со стационарных номеров, у мужчины не осталось сомнений в правдивости слов звонящих, и он выполнил все указания. По инструкции мошенников потерпевший оформил кредит на 600 000 рублей, а затем через банкомат перечислил на различные телефонные номера суммами по 14 000 рублей в общей сложности 710 000 рублей.

Уважаемые граждане! Полиция убедительно просит не поддаваться на подобные уловки телефонных аферистов и не выполнять никаких действий по их указаниям. Помните, что мошенники, используя специальные программы для подмены номеров, могут в точности повторить контакты, закрепленные за финансовыми организациями, правоохранительными и государственными структурами. Будьте бдительны!