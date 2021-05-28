28.05.2021
13:00
101

Происшествия

Житель Якутии отдал мошенникам 700 тысяч рублей

SakhaLife.ru.

54–летнему жителю Алдана позвонил неизвестный и, представившись сотрудником ФСБ, сообщил об атаке его банковского счета мошенниками.

Мужчину убедили, что правоохранительные органы совместно с Центробанком проводят меры по противодействию злоумышленникам и указали точно следовать инструкциям по телефону, чтобы сохранить свои деньги на счете. Так как некоторые звонки исходили со стационарных номеров, у мужчины не осталось сомнений в правдивости слов звонящих, и он выполнил все указания. По инструкции мошенников потерпевший оформил кредит на 600 000 рублей, а затем через банкомат перечислил на различные телефонные номера суммами по 14 000 рублей в общей сложности 710 000 рублей.

Уважаемые граждане! Полиция убедительно просит не поддаваться на подобные уловки телефонных аферистов и не выполнять никаких действий по их указаниям. Помните, что мошенники, используя специальные программы для подмены номеров, могут в точности повторить контакты, закрепленные за финансовыми организациями, правоохранительными и государственными структурами. Будьте бдительны!

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: ОМВД России по Алданскому району
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх