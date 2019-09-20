Житель Якутии обвиняется в возникновении лесного пожара

Верхоянская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем), ч.2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, с причинением крупного ущерба).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки Верхоянской межрайонной прокуратуры, расследовано Верхоянским межрайонным следственным отделом Следственного Управления СК России по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия, обвиняемый, находясь в местности Чолбон Янского наслега Верхоянского района, растопил печь в помещении принадлежащей ему избы, после чего не убедившись в предотвращении распространения огня из печи, покинул помещение, оставив его без присмотра.

В результате неосторожных действий обвиняемого, оставленный без присмотра непотушенный огонь из печи перекинулся в помещение, затем на примыкающую рядом с домом местность и перешел в лесной пожар.

Пожаром уничтожены строения и техника, расположенные на соседнем участке, в результате чего собственнику причинен ущерб в крупном размере на общую сумму свыше 2 млн. рублей.

Кроме того, пожаром на корню уничтожены деревья породы лиственница объемом 60 м3, на общую сумму свыше 105 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

В рамках уголовного дела, прокурором также предъявлено исковое заявление о возмещении виновным ущерба причиненного лесному фонду Российской Федерации.