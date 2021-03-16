Житель Якутии обвиняется в убийстве сына

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 55-летнего местного жителя в убийстве своего сына (ч.1 ст. 105 УК РФ).

18 ноября 2020 года в одной из семей города Алдана произошла трагедия, катализатором которой выступил алкоголь.

Следствием установлено, что в вечернее время 18 ноября 2020 года во время совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и его 28-летним сыном возникла ссора. Мотивом конфликта стали высказывания молодого человека в адрес отца, сопровождаемые нецензурной бранью и нанесением телесных повреждений. В результате обвиняемый взял из кухни нож, вышел в коридор, где находился потерпевший, и нанес своему сыну один удар ножом в область грудной клетки.

Несмотря на усилия прибывших медицинских работников от полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и дал следователю показания об обстоятельствах произошедшего.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.