Житель Якутии обвиняется в «рождественском» убийстве

В Нюрбинском районе Якутии обнаружен труп 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется убийство.

Трагический случай произошел в ночь на 7 января 2020 года. Компания из двух мужчин и женщины распивала спиртные напитки в доме потерпевшего. После распития спиртных напитков гости легли спать, а хозяин квартиры мешал гостю уснуть.

На этой почве между ними произошла ссора, в результате которой 42-летний гость кухонным ножом один раз ударил в грудную клетку хозяина. В результате потерпевший от полученного колото-резаного ранения скончался на месте преступления.

Его тело было обнаружено рано утром женщиной, с которой они вместе распивали спиртные напитки в той же квартире. Она сразу сообщила об обнаружении тела в скорую помощь и правоохранительные органы.

В тот же день «по горячим» следам оперативными сотрудниками ОМВД России по Нюрбинскому району подозреваемый был установлен и задержан.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования.

Расследование уголовного дела продолжается.