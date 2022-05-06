Житель Якутии обманул своих работодателей на миллион с лишним рублей

Прокуратура Мегино-Кангаласского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере), сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, являясь мастером участка Мегино-Кангаласского филиала ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)», используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроил на открытые вакантные должности своих знакомых, не осведомленных о его преступных намерениях.

Обвиняемым в отдел кадров представлены копии их документов, сведения о расчетных счетах, ежемесячно для расчета и начисления предоставлялись фиктивные табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда. Сумма таким образом похищенных средств составила в период с сентября 2019 года по февраль 2022 года более 1,3 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

