06.05.2022
20:53
202

Происшествия

Житель Якутии обманул своих работодателей на миллион с лишним рублей

Прокуратура Мегино-Кангаласского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере), сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе ведомства. 

По версии следствия, обвиняемый, являясь мастером участка Мегино-Кангаласского филиала ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)», используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроил на открытые вакантные должности своих знакомых, не осведомленных о его преступных намерениях.  

Обвиняемым в отдел кадров представлены копии их документов, сведения о расчетных счетах, ежемесячно для расчета и начисления предоставлялись фиктивные табеля учета рабочего времени и расчета оплаты труда. Сумма таким образом похищенных средств составила в период с сентября 2019 года по февраль 2022 года более 1,3 млн рублей.

 После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Фото: Sakhalife
Источник: ИА YakutiaMedia

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх