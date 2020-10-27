Житель Якутии облил приятеля кипятком. Тот скончался

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ), по факту смерти в медицинском учреждении молодого человека, доставленного ранее с телесными повреждениями.

Следствием установлено, что 8 октября 2020 года потерпевший распивал спиртные напитки со своим знакомым в квартире, расположенной в поселке Марха. В ходе распития спиртного между подозреваемым и его гостем возник конфликт, в ходе которого потерпевший были причинены телесные повреждения с использованием металлической швабры и других подручных предметов. Кроме того, он был облит кипятком из брошенного в него чайника.

На следующий день в связи с ухудшением состояния мужчины хозяин вызвал сотрудников «скорой помощи», при этом сообщил, что травмы его приятель получил в другом месте, а к нему явился уже избитый.

После доставления мужчины в медучреждение через несколько дней он скончался. Сотрудниками Следственного комитета и полиции были проведены совместные следственно-оперативные мероприятия, которые помогли восстановить картину произошедшего и опровергнуть слова молодого человека, с которым потерпевший в тот день употреблял алкоголь.

В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В ходе следствия будет проведен ряд экспертных исследований и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.