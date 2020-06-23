23.06.2020
12:30
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Происшествия

Житель Якутии напал с ножом на полицейского

Прокуратура Вилюйского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совершил угон автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена его причастность к совершению данного преступления и в рамках расследования уголовного дела с его участием произведен осмотр места  преступления.          

Во время данного следственного действия обвиняемый в связи с исполнением сотрудником полиции своих должностных обязанностей, скрытно взяв в руки нож, нанес им один удар в область руки полицейского, причинив ему вред здоровью.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано Вилюйским МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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