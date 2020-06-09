Житель Якутии напал с ножом на гаишника

Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в угоне и нападении на полицейского.

В конце марта 2020 года ранее судимый местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль, принадлежащий его знакомому.

Местонахождение автомашины и злоумышленника было оперативно установлено ОГИБДД ОМВД России по Вилюйскому району.

Во время осмотра машины сотрудниками полиции, обвиняемый, взяв нож, нанес одному из них удар по левой кисти.

Обвиняемый в ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений признал и дал следователю подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.