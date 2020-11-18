Житель Якутии едва не замерз посреди тундры

Житель Аллаиховского района Якутии выехал в поселок Чокурдах на снегоходе, но по пути застрял посреди тундры. У мужчины закончился бензин. Он едва успел позвонить друзьям, чтобы попросить о помощи, после чего его мобильный телефон сел от холода, и связаться с ним стало невозможно.

Друзья обратились в отделение полиции, где незамедлительно приступили к поискам.

Эрчим Николаев

Помощник оперативного дежурного старший сержант полиции Эрчим Николаев, оперуполномоченный лейтенант полиции Борис Баланов, кинолог лейтенант полиции Ким Протопопов совместно с сотрудниками экстренных служб и местными жителями выехали на вездеходе на поиски пенсионера. Служебная собака по кличке Дея взяла след по снегу.

В это время сержант полиции Николаев, управлявший вездеходом, решил поехать вдоль следов. Вскоре поисковой группе удалось обнаружить мужчину в 30 километрах от поселка Чокурдах.

Так как помощь подоспела вовремя, к счастью, пенсионер не успел получить обморожения, и медицинская помощь ему не потребовалась.

Благодарный житель Аллаиховского района выразил через районную газету признательность стражам правопорядка за оперативность, добросовестное исполнение своих обязанностей и чуткость по отношению к людям.