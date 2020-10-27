Житель Якутии две недели жил в квартире с трупом

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за покушение на изнасилование и убийство 67-летнего жителя города Ленска. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 10 октября 2020 года мужчина распивал спиртные напитки со своим соседом. После того, как тот уснул, мужчина в компании с его матерью продолжил застолье у себя дома.

В какой-то момент между ними возникла ссора, и хозяин квартиры, используя кухонный нож, нанес женщине множественные удары по различным частям тела. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, а мужчина лег спать.

После пробуждения, осознав содеянное, он не нашел в себе сил обратиться в правоохранительные органы. На протяжении нескольких дней он вводил родственников погибшей в заблуждение относительно ее местонахождения, сообщая, что женщина уехала к его сестре. Сын погибшей женщины собрал вещи матери для передачи, и сосед занес сумку в свою квартиру, где оставил.

На протяжении 13 дней подозреваемый уходил в лес, но возвращался в свою квартиру, где находилось тело соседки. 23 октября к нему прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили тело, и доставили мужчину к следователю.

На допросе он признался в совершенном преступлении и дал следователю показания об обстоятельствах его совершения. Мужчина был задержан и позже по ходатайству следователя заключен под стражу.

В настоящее время следствие продолжается. проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы по делу.