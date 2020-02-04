Житель Якутии был уволен по заявлению его супруги

Прокуратура Нюрбинского района Якутии по обращению работника одного из образовательных учреждений района провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что согласно данным приказа об увольнении, заявитель уволен с занимаемой должности по собственному желанию.

Вместе с тем, в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации работник не ознакомлен с приказом об увольнении. Как установлено в ходе проверки, заявление об увольнении составлено, подписано и подано не самим работником, а его супругой, он уволен в период временной нетрудоспособности.

В целях защиты трудовых прав уволенного работника прокуратура района внесла в адрес директора школы представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены путем отмены незаконного приказа об увольнении, восстановлении после этого заявителя на работу, должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.