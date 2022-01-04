Житель Верхоянского района задержан по подозрению в убийстве, совершенном в новогоднюю ночь

Верхоянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя села Томтор по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ – убийство.

По данным уголовного дела, в новогоднюю ночь подозреваемый в своей квартире распивал спиртные напитки с родственниками и знакомыми.

В какой-то момент между ним и одним из гостей возник конфликт, в ходе которого мужчины вышли на улицу, где хозяин дома произвел из своего ружья выстрел в брюшную полость потерпевшего. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

В рамках уголовного дела следователем будет установлена объективная картина произошедшего, назначены необходимые экспертизы, проведен ряд иных процессуальных действий. Расследование продолжается.