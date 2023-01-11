Житель Верхневилюйска устроил новогодний «фейерверк»… из ружья

В Верхневилюйском районе изъято незарегистрированное ружье. 1 января в Отдел МВД России по Верхневилюйскому району поступило сообщение из администрации села Хомустаах. Причиной обращения явились звуки выстрелов в пределах населенного пункта. Участковым уполномоченным полиции установлен 49-летний местный житель, который как оказалось, будучи в нетрезвом состоянии решил произвести несколько выстрелов в воздух. Видимо в честь новогоднего праздника. К счастью, пострадавших нет. Теперь в отношении мужчины проводится проверка. Изъятое ружье оказалось незарегистрированным. Назначена экспертиза.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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