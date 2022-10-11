Житель Верхневилюйска беспощадно убил двоих

Житель Верхневилюйского района осужден за совершение двойного убийства к 13 годам лишения свободы

Прокуратура Верхневилюйского района поддержала государственное обвинение в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, с целью скрыть другое преступление).

В суде установлено, что в апреле 2007 года в селе Верхневилюйск подсудимый, находясь на территории сельского парка, в ходе совместного распития алкогольных напитков с двумя ранее незнакомыми ему мужчинами, в результате возникшей ссоры нанес одному из них множественные удары деревянной палкой по голове, повлекшие его смерть.

Далее, злоумышленник, полагая, что свидетель совершения особо тяжкого преступления может сообщить о совершенном им преступлении в правоохранительные органы, также нанес ему множественные телесные повреждения, в результате которых последний скончался на месте происшествия.

Преступление оставалось нераскрытым в течение длительного периода времени ввиду его совершения в условиях неочевидности, вместе с тем впоследствии в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий подозреваемый был установлен, собраны доказательства его причастности к совершению двойного убийства.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с судебным решением, осужденный подал апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Саха (Якутия), которым с учетом позиции государственного обвинителя приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, он вступил в законную силу.