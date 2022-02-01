Житель Удачного померился силой с полицейскими

Житель Удачного взят под стражу по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти.

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Удачного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, вечером 29 января 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился у здания одного из увеселительных заведений города Удачного, где нарушал общественный порядок.

Администрацией заведения был вызван наряд полиции, и к месту происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны. На законные требования о прекращении противоправных действий мужчина не отреагировал и ударил одного из полицейских головой в подбородок, после чего повалил на землю другого сотрудника, пальцем давил на глаз, а также нанес несколько ударов по голове.

Следователем СКР с учетом дерзости совершенного преступления, необходимости контроля за поведением подозреваемого в суд внесено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Следователи обращают внимание на то обстоятельство, что совершение данного преступления влечет наказание, максимальной санкцией которого является лишение свободы сроком до 5 лет. Кроме того, при наличии судимости за данное преступление у граждан и их близких может возникнуть ряд серьезных препятствий. Не говоря об общественном порицании, ни они сами, ни их близкие родственники не смогут работать в некоторых государственных структурах, так как наличие судимости является непреодолимым препятствием для выполнения трудовых функций.