Житель Таймылыра подозревается в убийстве своих малолетних сыновей

Арктическим межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц).

Следствием установлено, что утром 19 апреля 2021 года 26-летний житель одного из сел Булунского района нанес ножевые ранения своим сыновьям 1 и 2 лет, после чего совершил попытку свести счеты с жизнью.

Через несколько часов после доставления мальчиков в больницу они скончались.

Убийство произошло в отсутствие матери мальчиков, которая находится на стационарном лечении в городе Якутске после медицинской операции.

На место происшествия на воздушном транспорте организован вылет следственно-оперативной группы в составе руководителя и старшего следователя Арктического межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РС (Я) и медицинских работников.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Осуществляются осмотры, назначен ряд экспертных исследований.

Следователи отмечают, что семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. В этой связи в отношении должностных лиц органов системы профилактики будет проведена процессуальная проверка, в ходе которой будет дана принципиальная правовая оценка их действиям либо бездействию.

Расследование продолжается. Ход следствия находится на контроле и.о. руководителя следственного управления.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ.

О проведении проверки по факту убийства 2 малолетних детей в с. Таймылыр Булунского района

По поручению прокуратуры республики прокуратура Булунского района проводит проверку по факту убийства в одном из населенных пунктов района 2 малолетних детей.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Булунского района. В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим совершению в отношении детей особо тяжкого преступления, деятельности органов системы профилактики по выявлению семейного неблагополучия, нахождения детей в социально-опасном положении.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки находятся на особом контроле прокуратуры республики, на контроле прокуратуры также находится расследование уголовного дела возбужденного по данному факту Арктическим МСО СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Пресс-служба прокуратуры республики