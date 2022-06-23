Житель Сунтарского района сожжен заживо

7 мая 2022 года в салоне сгоревшего автомобиля в Сунтарском районе было обнаружено тело мужчины с признаками воздействия высокой температуры. К тому моменту правоохранители установили, что в салоне присутствовал знакомый погибшего. Мужчина пояснил, что возгорание автомобиля произошло в тот момент, когда он закурил сигарету. Как пояснил мужчина, в салоне находилась канистра с бензином, что повлекло стремительное распространение пламени, и погибший не смог спастись.

По данному факту Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В рамках расследования версия свидетеля вызвала у следователей сомнения. Укрепились они в ходе проведения экспертного исследования, которое показало, что причина возгорания несколько иная. Озвученные следователем доводы разочаровали мужчину, и он рассказал об истинных обстоятельствах того дня.

Мужчины в состоянии алкогольного опьянения находились в салоне автомобиля, и пассажир вступил в конфликт с водителем. Причиной конфликта стало предъявление претензий владельцем автомобиля пассажиру, который самовольно распорядился не принадлежащим ему топливом.

Позже водитель уснул, а у пассажира возникла мысль сожжения его заживо. Он облил одежду потерпевшего бензином и поджег его, а сам скрылся.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами следователем произведена переквалификация действий мужчины. Ему предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ). Он заключен под стражу на время производства следственных действий.

В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.