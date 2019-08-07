Житель Сунтара попался при транспортировке наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте задержан 34-летний житель села Сунтар, Республики Саха (Якутия) который приобрёл, хранил и пытался переслать наркотическое средство – марихуану, общей массой около 100 граммов.

В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант получил сообщение от своего знакомого о пересылке ему из Бурятии в город Якутск наркотическое вещество — марихуану. Для того чтобы наркотики доставили из Якутска в село Сунтар, обвиняемый договорился со своим знакомым об их перевозке посредством междугороднего такси.

Следственным отделом Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте уголовное дело, возбужденное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации дело направлено в суд.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Решения суда мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.