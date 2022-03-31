Житель Себян-Кюеля незаконно получал пособие по безработице

Прокуратурой Кобяйского района в ходе проверки соблюдения законодательства о занятости населения в ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения Кобяйского улуса» выявлен факт незаконного получения пособия по безработице жителем с. Себян-Кюель Кобяйского района.

В ходе проверки установлено, что данный гражданин, имея цель незаконно получать пособие по безработице, будучи трудоустроенным в коммерческой организации, зная, что основания для получения им пособия по безработице отпали, о факте трудоустройства в ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения Кобяйского улуса» не сообщил, незаконно получил пособие по безработице в размере около 80 тыс. руб.

В связи с этим прокуратурой района материалы проверки направлены в Отделение МВД России по Кобяйскому району для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам рассмотрения данных материалов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, по факту мошенничества при получении выплат.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.