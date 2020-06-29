Житель Покровска осужден за оскорбление сотрудника полиции

Прокуратура Хангаласского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего ранее судимого жителя города Покровск. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей).

Установлено, что подсудимый в январе 2020 года находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении приемного покоя стационара Хангаласской центральной районной больницы, осознавая, что перед ним находится сотрудник полиции, в присутствии иных лиц, в том числе работников медицинского учреждения высказал в адрес сотрудника правоохранительных органов нецензурные, оскорбительные, выраженные в неприличной форме слова и выражения, тем самым унизив его честь и достоинство.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил мужчину к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.