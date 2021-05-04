Житель Подмосковья обокрал якутянку

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась горожанка с заявлением о хищении с банковского счета денежных средств.

Полицейские выяснили, что пропажу пластиковой карты, а затем и снятие со счета денег потерпевшая заметила не сразу. Когда она обратилась в банк, чтобы заблокировать карту, с ее счета уже успели похитить денежные средства.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела городского управления полиции установили и задержали подозреваемого в краже 54-летнего уроженца г.Балашиха, который нашел чужую карту в магазине и совершил там ряд покупок.

Банковская карта позволяла оплачивать покупки с помощью бесконтактных платежей, пароль для осуществления операций не требовался.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Уважаемые граждане, в случае, если вы потеряли банковскую карту, звонок на «горячую линию» банка позволит сохранить ваши сбережения. Заблокировав все операции по своему банковскому счету, можно быть уверенным в том, что тот, кто найдет вашу карту, не сможет воспользоваться ею в преступных целях.