Житель Оймяконья обвиняется в покушении на убийство

Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 24-летнего жителя села Оймякон в покушении на убийство — ч.3 ст.30 — ч .1 ст.105 УК РФ.

Следствием установлено, что вечером 10 апреля 2021 обвиняемый распивал спиртные напитки в компании приятелей в доме одного из мужчин. В ходе застолья между обвиняемым и одним из присутствующих на почве личной неприязни возник конфликт, переросший в драку.

Обвиняемый предложил оппоненту выйти на улицу для выяснения отношений, где очередная схватка закончилась не в его пользу. В этот момент у злоумышленника возник преступный умысел, направленный на убийство приятеля.

Как установлено следствием, обвиняемый взял из дома своего отца огнестрельное ружье модели «МР-155» и четыре патрона, позвонил мужчине и попросил встретиться у здания спортивного зала, куда отправился в его ожидании. При появлении автомобиля, принадлежащего оппоненту, ошибочно полагая, что руль управления находится с правой стороны и за рулем находится владелец транспортного средства, обвиняемый прицельно произвел четыре выстрела в переднее правое пассажирское сиденье, причинив пассажиру автомобиля огнестрельные дробовые ранения.

Свои умышленные противоправные действия по причинению смерти обвиняемый не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как находившийся за рулем мужчина не сбавил скорости и направился в сторону учреждения больницы, где потерпевшему была оказана необходимая медицинская помощь.

В последующем нападавший вернулся домой, где был задержан сотрудниками полиции, и доставлен к следователю СКР.

В ходе предварительного расследования проведен комплекс следственных и процессуальных действий, собрана доказательственная база, которая легла в основу обвинительного заключения.

Расследование уголовного дела завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.