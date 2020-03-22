Житель Нерюнгри попался на уловки мошенников при покупке авиабилетов

В дежурную часть полиции обратился житель г. Нерюнгри с заявлением о том, что неизвестные обманным путем похитили у него деньги.

Мужчина пояснил, что на днях он решил приобрести онлайн-авиабилеты в город Воронеж. На одном из сайтов он нашел подходящий рейс, и для совершения покупки ввел свои персональные данные, номер и серию паспорта, а также все реквизиты банковской карты, в том числе защитный код на обороте карты. Но так как, он допустил ошибку при оформлении заказа в покупке ему была отказана, и его карта была заблокирована. На следующий день мужчина отправился в отделение банка, объяснил оператору о случившемся и разблокировал карту. Вечером ему на телефон поступило смс-сообщение о списании с его карты 32 990 рублей за покупку техники всемирно известной фирмы.

Так как мужчина не совершал никаких покупок, он позвонил в данную фирму и узнал, что действительно такая сумма была переведена и заказ был оформлен на другого человека и с другого города.

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